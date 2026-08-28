Ванат эмоционально отреагировал на уход Цыганкова из «Жироны»

Дата публикации: 28-08-2026 01:06

Нападающий «Жироны» и сборной Украины Владислав Ванат отреагировал на переход своего одноклубника Виктора Цыганкова в амстердамский «Аякс».

27 августа нидерландский клуб официально сообщил о подписании контракта с 28-летним украинским вингером. Цыганков покинул «Жирону», за которую выступал с 2023 года, и продолжит карьеру в чемпионате Нидерландов.

Ванат, который также представляет «Жирону» и национальную команду Украины, не стал оставлять новость о трансфере без внимания. Форвард опубликовал сообщение в Stories своего официального аккаунта в Instagram.

«Желаю удачи, мой друг! Скучаю по тебе», — написал Ванат.

В минувшем сезоне украинские футболисты вместе выступали за «Жирону». Для Ваната чемпионат-2025/26 стал первым полноценным сезоном в составе каталонского клуба. Нападающий принял участие в 29 матчах, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

Цыганков провёл за команду 34 встречи во всех турнирах. На счету вингера семь забитых мячей и пять голевых передач.

Теперь пути двух украинцев на клубном уровне разошлись. Цыганков продолжит карьеру в «Аяксе», тогда как Ванат остаётся футболистом «Жироны». При этом оба игрока по-прежнему могут пересекаться в сборной Украины.