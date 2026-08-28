Кристал Пэлас - Манчестер Сити: Прогноз на матч чемпионата Англии 28 августа

Дата публикации: 28-08-2026 01:08

В пятницу, 28 августа, состоится захватывающий матч 2-го тура Премьер-лиги Англии: на поле встретятся лондонский «Кристал Пэлас» и действующий серебряный призёр турнира «Манчестер Сити». Для многих это противостояние обещает стать украшением тура. Согласно расписанию, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Уже сложились определённые ожидания и прогнозы на этот поединок, ведь обе команды имеют разные амбиции и задачи на этот сезон.

Кристал Пэлас

Прошедший сезон Премьер-лиги оказался сложным испытанием для «Кристал Пэлас». В 38 проведённых матчах столичные «орлы» сумели набрать только 45 очков, что позволило им расположиться лишь на 15-й позиции турнирной таблицы. От вылета их отделяли всего 6 очков, что стало серьёзным сигналом для тренерского штаба и руководства клуба относительно необходимости изменений. Стартовый матч нового чемпионата оказался неудачным — команда уступила «Эвертону» со счётом 2:0, что огорчило болельщиков и дало повод задуматься над проблемами в игре.

В национальных кубковых турнирах прошлого сезона «орлы» также не порадовали. В Кубке Англии 2025/26 команда выбыла уже на стадии 1/32 финала, сенсационно проиграв полупрофессиональному «Максфилду». Несмотря на такой неудачный розыгрыш в кубковых состязаниях Англии, команде удалось несколько реабилитироваться на европейской арене — «Кристал Пэлас» уверенно прошёл Лигу конференций и в финальном матче преодолел испанский «Райо Вальекано». Благодаря этому историческому успеху, в новом сезоне болельщики увидят «орлов» в матчах Лиги Европы — это большое достижение для клуба.

Манчестер Сити

Для «Манчестер Сити» предыдущий сезон стал первым после ухода знаменитого Пепа Гвардиолы, и команда пыталась сохранить былой уровень. Ситицы сумели набрать 78 очков, заняв итоговое второе место. Отставание от победителя и принципиального соперника — «Арсенала» — составило целых семь баллов. Новый чемпионат «горожане» начали под руководством молодого и амбициозного Энцо Марески со сложной, но важной победы 2:1 над «Борнмутом». Это говорит о том, что команда нацелена вернуть себе чемпионский титул.

В Кубке Англии прошлого сезона «Манчестер Сити» выступил успешно — трофей достался им после минимальной победы 1:0 над «Челси» в финале. Однако при этом им так и не удалось завоевать Суперкубок Англии — «Сити» уступил «Арсеналу» с крупным счётом 0:3, что стало достаточно неожиданным для болельщиков команды.

Личные встречи

История последних пяти очных встреч между этими соперниками говорит о небольшом преимуществе «Манчестер Сити», на счету у «горожан» три победы. В одном матче была зафиксирована ничья, а в одном неожиданно сильнее оказался «Кристал Пэлас». Такие итоги подтверждают статус фаворита у «Сити», но при этом подчёркивают, что «орлы» иногда умеют преподносить сюрпризы, особенно на родном стадионе.

Прогноз

Эксперты сходятся во мнении, что «Манчестер Сити» сейчас выглядит значительно сильнее своего соперника и владеет всеми козырями, чтобы увезти три очка из Лондона. Предполагаю, что гости будут доминировать на поле, а итоговый счёт, скорее всего, будет в их пользу. Моя ставка — победа «Манчестер Сити», коэффициент 1.7. Но футбол — непредсказуем, и «Кристал Пэлас», играя на своем стадионе, способен преподнести сенсацию, если проявит характер и воспользуется ошибками соперника. Нас ждет интересная и напряжённая борьба!