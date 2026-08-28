Исторический успех «Арарат-Армении»: армянский клуб прошёл «Университатю» в квалификации ЛЕ

Дата публикации: 28-08-2026 12:17

«Арарат-Армения» добился исторического результата в квалификации Лиги Европы сезона-2026/2027. Армянский клуб в ответной встрече раунда плей-офф обыграл румынскую «Университатю» Крайову со счётом 1:0 и впервые в своей истории пробился в общий этап турнира.

Решающий эпизод произошёл уже после истечения основного времени. Когда казалось, что соперникам предстоит дополнительное время, на 90+8-й минуте бразильский нападающий Сандро Лима забил победный мяч.

Матч состоялся в Ереване на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна». До самого конца встречи ни одной из команд не удавалось открыть счёт, однако хозяева сумели воспользоваться последним шансом и оформить исторический выход в основную стадию Лиги Европы.

В первой игре, которая прошла на поле румынской команды, соперники разошлись миром — 1:1. Поэтому перед ответной встречей противостояние оставалось полностью открытым.

В итоге одного гола Сандро Лимы оказалось достаточно, чтобы определить победителя. «Арарат-Армения» выиграл ответный матч 1:0 и по сумме двух встреч оказался сильнее «Университати» со счётом 2:1.

Таким образом, армянский клуб впервые сыграет в общем этапе Лиги Европы. Для «Университати» Крайова еврокубковый путь в этом турнире завершился.

Действующим победителем Лиги Европы является «Астон Вилла». В финале предыдущего розыгрыша бирмингемская команда разгромила «Фрайбург» со счётом 3:0.