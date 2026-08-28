Дэвид Бекхэм заинтересовался покупкой «Нанта» после вылета клуба в Лигу 2
Дэвид Бекхэм оказался связан с одним из проектов по покупке французского «Нанта», который в новом сезоне выступает в Лиге 2. Об этом сообщает Ouest-France.
Сейчас вокруг клуба рассматриваются три варианта смены владельца. Одно из предложений, по данным источников, оценивается в €100 млн. При этом французские СМИ отмечают, что итоговая сумма сделки может оказаться ниже этой отметки.
Именно в контексте возможной продажи «Нанта» вновь всплыло имя бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и совладельца «Интер Майами». По информации Ouest-France, представитель Бекхэма ранее контактировал с участниками Collectif nantais — местной группой, связанной с потенциальным проектом по приобретению клуба.
При этом речь пока не идёт о подтверждённом предложении непосредственно от Бекхэма. Источники подчёркивают, что его участие в возможной сделке на данный момент остаётся предметом обсуждений.
Для английского экс-футболиста инвестиции в «Нант» стали бы ещё одним крупным проектом в футбольной сфере. Бекхэм уже участвует в управлении «Интер Майами», который за последние годы превратился в один из самых заметных клубов MLS.
Ситуация вокруг «Нанта» обострилась после вылета команды из Лиги 1. Теперь клубу предстоит выступать во втором дивизионе Франции, а возможная смена владельца способна полностью изменить перспективы команды.
Пока никаких окончательных договорённостей о продаже «Нанта» нет. В числе потенциальных покупателей рассматриваются несколько инвесторов, а имя Бекхэма фигурирует в связи с одним из проектов. Поэтому говорить о том, что бывший капитан сборной Англии уже готов стать владельцем французского клуба, преждевременно.