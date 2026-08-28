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Дэвид Бекхэм заинтересовался покупкой «Нанта» после вылета клуба в Лигу 2

Дата публикации: 28-08-2026 12:19

 

Дэвид Бекхэм оказался связан с одним из проектов по покупке французского «Нанта», который в новом сезоне выступает в Лиге 2. Об этом сообщает Ouest-France. 

Сейчас вокруг клуба рассматриваются три варианта смены владельца. Одно из предложений, по данным источников, оценивается в €100 млн. При этом французские СМИ отмечают, что итоговая сумма сделки может оказаться ниже этой отметки.

Именно в контексте возможной продажи «Нанта» вновь всплыло имя бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и совладельца «Интер Майами». По информации Ouest-France, представитель Бекхэма ранее контактировал с участниками Collectif nantais — местной группой, связанной с потенциальным проектом по приобретению клуба.

При этом речь пока не идёт о подтверждённом предложении непосредственно от Бекхэма. Источники подчёркивают, что его участие в возможной сделке на данный момент остаётся предметом обсуждений.

Для английского экс-футболиста инвестиции в «Нант» стали бы ещё одним крупным проектом в футбольной сфере. Бекхэм уже участвует в управлении «Интер Майами», который за последние годы превратился в один из самых заметных клубов MLS.

Ситуация вокруг «Нанта» обострилась после вылета команды из Лиги 1. Теперь клубу предстоит выступать во втором дивизионе Франции, а возможная смена владельца способна полностью изменить перспективы команды.

Пока никаких окончательных договорённостей о продаже «Нанта» нет. В числе потенциальных покупателей рассматриваются несколько инвесторов, а имя Бекхэма фигурирует в связи с одним из проектов. Поэтому говорить о том, что бывший капитан сборной Англии уже готов стать владельцем французского клуба, преждевременно. 

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