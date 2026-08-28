Дебют состоялся: Родри вышел за «Барселону» в матче с «Атлетиком»

Дата публикации: 28-08-2026 12:20

Полузащитник Родри впервые сыграл за «Барселону» после перехода в каталонский клуб. 30-летний испанец появился на поле во втором тайме перенесённого матча 1-го тура Ла Лиги сезона-2026/2027 против «Атлетика» из Бильбао.

Встреча состоялась на «Спотифай Камп Ноу» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Родри начал матч на скамейке запасных, а на 62-й минуте вышел вместо Марка Берналя.

За оставшееся время испанский хавбек успел провести на поле около получаса. Для него это был первый официальный матч в футболке «Барселоны» после летнего перехода.

При этом сам стадион каталонцев хорошо знаком Родри по предыдущим выступлениям в чемпионате Испании. До перехода в «Барселону» он трижды выходил на поле «Камп Ноу» в составе «Вильярреала» и «Атлетико». Теперь полузащитник впервые сыграл на знаменитой арене в качестве футболиста хозяев.

О переходе Родри «Барселона» объявила 18 августа. С испанским игроком заключили соглашение до 30 июня 2030 года. По информации СМИ, гарантированная часть трансфера составила € 60 млн. Ещё € 11 млн каталонский клуб может перечислить в виде предусмотренных соглашением бонусов.

Таким образом, дебют Родри состоялся уже во втором туре чемпионата для «Барселоны». Каталонцы начали сезон с разгромной победы над «Эльче» — 5:0, а затем в перенесённой встрече первого тура взяли верх над «Атлетиком» со счётом 2:0.

Родри предстоит адаптироваться к новой команде после перехода в один из крупнейших клубов Испании. Первые игровые минуты в составе «Барселоны» испанский полузащитник уже получил, причём его дебют пришёлся на домашнюю победу.