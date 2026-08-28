Президент «ПСЖ» оценил жеребьёвку Лиги чемпионов и встречу с «Барселоной»

Дата публикации: 28-08-2026 12:23

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал результаты жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Парижскому клубу предстоит встретиться с «Барселоной», причём матч пройдёт во Франции.

Руководитель французской команды отметил статус каталонского клуба и подчеркнул, что предстоящая встреча будет иметь большое значение не только для самих футболистов, но и для болельщиков.

«Барселона — одна из лучших команд в мире, исторический клуб. Мы очень уважаем «Барсу». Это важный матч для них, для нас, для болельщиков и для всего мира. Очень рады сыграть этот матч», — приводит слова Аль-Хелаифи Footmercato.

Помимо «Барселоны», соперниками «ПСЖ» на общем этапе станут «Манчестер Сити», «Рома», «Астон Вилла», «Галатасарай», «Вильярреал», «Слован» и «Комо».

Дома парижане примут «Барселону», «Рому», «Галатасарай» и «Слован». В гостях команде предстоит сыграть с «Манчестер Сити», «Астон Виллой», «Вильярреалом» и «Комо».

Таким образом, действующему победителю Лиги чемпионов предстоит провести сразу несколько заметных матчей уже на общем этапе. Особое внимание будет приковано к противостояниям с «Барселоной» и «Манчестер Сити».

По новой системе турнира все 36 участников располагаются в единой турнирной таблице. Каждая команда проведёт восемь матчей с восемью разными соперниками — по четыре встречи дома и на выезде.