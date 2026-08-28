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Кристиан «Кили» Гонсалес станет главным тренером «Интер Майами»

Дата публикации: 28-08-2026 12:25

 

«Интер Майами» определился с новым главным тренером. Американский клуб объявил о соглашении с аргентинским специалистом Кристианом Альберто «Кили» Гонсалесом, который в ближайшее время должен возглавить первую команду.

Гонсалес приступит к работе после получения необходимого разрешения на трудовую деятельность. До его официального прибытия командой продолжит руководить Гильермо Ойос, который исполняет обязанности главного тренера в переходный период.

В «Интер Майами» отдельно поблагодарили Ойоса за работу с коллективом. Аргентинский специалист согласился временно возглавить команду ещё в апреле и продолжил выполнять свои обязанности до назначения нового наставника.

Кристиан Гонсалес имеет опыт работы главным тренером в аргентинском футболе. Теперь перед 52-летним специалистом стоит задача продолжить сезон уже в MLS и вывести «Интер Майами» на новый уровень.

На данный момент клуб занимает третью строчку в турнирной таблице MLS. В активе команды 39 очков.

Приход Гонсалеса станет очередным изменением в тренерском штабе «Интер Майами» в текущем сезоне. Пока аргентинец не получил разрешение на работу, подготовкой команды и проведением матчей будет заниматься Ойос. 

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