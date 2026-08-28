УЕФА наградил Тьерри Анри за выдающиеся достижения в футболе

Дата публикации: 28-08-2026 12:26

Бывший нападающий сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри стал обладателем президентской награды УЕФА. Организация отметила его достижения в футболе и вклад в развитие игры не только на поле, но и за его пределами.

Президент УЕФА Александер Чеферин отдельно подчеркнул футбольные качества француза, а также его общественную деятельность. По словам главы организации, скорость, техника и хладнокровие позволили Анри войти в число лучших нападающих в истории.

Чеферин также отметил позицию бывшего футболиста по вопросам дискриминации и расизма. Анри неоднократно выступал против подобных явлений, говорил о проблемах психического здоровья и принимал участие в гуманитарных инициативах.

Президентская награда УЕФА вручается с 1998 года. Её получают люди, внёсшие значительный вклад в развитие футбола и продемонстрировавшие выдающиеся достижения как непосредственно на поле, так и за его пределами.

Большая часть клубной карьеры Анри связана с «Арсеналом». За лондонскую команду француз забил 228 голов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Вместе с «канонирами» он выиграл чемпионат Англии.

Помимо «Арсенала», Анри выступал за «Монако», «Ювентус», «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллз». В составе каталонского клуба француз стал победителем Лиги чемпионов в 2009 году.

Не менее успешной получилась карьера Анри в сборной Франции. В 1998 году он стал чемпионом мира, а спустя два года выиграл чемпионат Европы. Всего на клубном и международном уровне бывший форвард забил 411 голов.

После завершения игровой карьеры Анри продолжил работать в футболе. Он успел попробовать себя в тренерской работе, а также стал футбольным экспертом. Теперь его коллекция индивидуальных наград пополнилась президентским призом УЕФА.