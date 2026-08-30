«Депортиво» уверенно разобрался с «Валенсией» в Ла Лиге

Дата публикации: 30-08-2026 23:04

«Депортиво» одержал вторую победу в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги. В матче третьего тура команда из Ла-Коруньи на своём поле обыграла «Валенсию» со счётом 3:1.

Хозяева активно начали встречу и уже к середине первого тайма создали комфортный задел. На 13-й минуте защитник «Валенсии» Сесар Таррега отправил мяч в собственные ворота.

Спустя всего четыре минуты преимущество «Депортиво» увеличил Пьер-Эмерик Обамеянг. Нападающий хозяев забил второй мяч своей команды.

«Валенсия» смогла быстро вернуться в игру. На 26-й минуте Умар Садик поразил ворота «Депортиво» и сократил разрыв до одного мяча.

После перерыва хозяева восстановили преимущество в два гола. На 59-й минуте Муктар Дьякаби стал автором ещё одного автогола «Валенсии». Этот эпизод окончательно определил исход встречи — 3:1.

После трёх туров «Депортиво» имеет в активе пять очков и занимает седьмое место в таблице. «Валенсия» набрала лишь один балл и располагается на 16-й позиции.

В следующем туре «Депортиво» 5 сентября сыграет на выезде с «Вильярреалом». «Валенсия» 6 сентября примет «Барселону».