Моуринью отметил игру «Реала» в обороне после разгрома «Малаги»

Дата публикации: 30-08-2026 23:25

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал крупную победу команды над «Малагой» в третьем туре чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу «сливочных».

По словам португальского специалиста, после перерыва мадридцы сознательно снизили темп и сделали акцент на контроле происходящего на поле. При этом Моуринью отметил, что при необходимости его команда могла вновь добавить в скорости и увеличить преимущество.

«Во втором тайме мы больше сосредоточились на управлении игрой, на медленном темпе. «Малага» действовала более хладнокровно, контролируя мяч, но каждый раз, когда мы ускорялись, нам казалось, что мы можем забить ещё один или два гола. Наша цель была сохранить ворота в неприкосновенности», — сказал Моуринью, слова которого приводит Marca.

Наставник «Реала» также подчеркнул, что успешная игра команды не обязательно должна строиться исключительно на постоянных атаках. Иногда, по его мнению, результат требует от футболистов сосредоточиться именно на обороне.

«Не всегда нужно атаковать агрессивно. Иногда соперник выходит на поле и нам приходится хорошо обороняться», — добавил специалист.

Отдельно Моуринью обратил внимание на отношение игроков к командной работе. Тренер привёл в пример Винисиуса, который после потери мяча возвращается помогать партнёрам в обороне.

«Важно, чтобы люди [пришедшие на стадион] хорошо провели время, но, если они понимают, что такое футбол высшего уровня, им также должен нравиться и второй тайм. Мы увидели, как команда работает в обороне. Винисиус теряет мяч, а затем возвращается в оборону. Футбол — это не только наслаждение красотой голов, это также ощущение, что мы возвращаемся домой с чувством единства», — отметил Моуринью.