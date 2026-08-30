Лэмпард объяснил, что перенял у Моуринью и Анчелотти в тренерской работе

Дата публикации: 30-08-2026 23:09

Главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард рассказал о тренерских принципах, которые он перенял у Жозе Моуринью и Карло Анчелотти. С обоими специалистами англичанин пересекался во время выступлений за «Челси».

Лэмпард считает, что португалец и итальянец придерживались совершенно разного подхода к футболистам. По его словам, Моуринью мог создать у игрока уверенность в собственных силах, но при нарушении дисциплины становился крайне требовательным. Анчелотти, напротив, отличался спокойствием и атмосферой доверия.

«Жозе и Карло — это как две стороны медали. Жозе всегда был внимателен к футболистам, передавал другим свою веру в себя, но если ты переступил черту или сделал что-то неправильно, то ты чувствовал на себе всю его мощь. Карло же всегда сохранял спокойствие. Оглянувшись назад, можно сказать, что это была приятная атмосфера для работы. Чувствовалось, что он тебе доверяет», — приводит слова Лэмпарда BBC.

По признанию англичанина, в собственной работе он старается сочетать черты обоих наставников. Иногда ему приходится быть жёстким, а в других ситуациях гораздо правильнее сохранять спокойствие и сначала разобраться в обстоятельствах.

«Поэтому я стараюсь брать что-то от обоих, вероятно, я в этом плане нахожусь где-то посередине. Порой я чем-то похож на Жозе, а в какие-то моменты я ближе к Карло», — отметил тренер.

Лэмпард также признался, что со временем изменил своё отношение к работе с футболистами. В частности, он перестал считать, что тренер должен обязательно жёстко реагировать на каждую дисциплинарную проблему.

«Я понял, что молодые тренеры приходят и чувствуют себя обязанными критиковать плохую работу команды или говорить что-то о футболисте, который опаздывает. Чем больше я занимаюсь этой работой, тем больше понимаю, что все игроки прежде всего люди. Иногда кто-то из парней может опоздать, однако мы не знаем всех причин этого. Поэтому не стоит сразу на него набрасываться и показывать свою жёсткость, в таких ситуациях следует себя вести как Карло», — сказал Лэмпард.

При этом наставник «Ковентри» не считает, что постоянное спокойствие всегда приносит пользу. Если футболисты перестают выполнять требования на поле, тренеру, по мнению Лэмпарда, уже необходимо проявлять характер.

«В то же время если ты спокоен, а люди на поле не выполняют свою работу, то тогда ты должен ориентироваться на Жозе», — добавил специалист.