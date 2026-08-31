Чалханоглу принёс «Интеру» победу над «Кальяри»

Дата публикации: 31-08-2026 01:05

«Интер» продолжил победную серию на старте чемпионата Италии. В матче второго тура миланская команда в гостях обыграла «Кальяри» со счётом 1:0.

Исход встречи был определён ещё в дебюте. На девятой минуте Хакан Чалханоглу воспользовался своим моментом и отправил мяч в ворота хозяев.

Забитого гола оказалось достаточно для «Интера», чтобы увезти из Кальяри три очка. Оставшееся время матча команды провели без новых результативных действий, а преимущество миланцев так и осталось минимальным.

После двух туров «Интер» набрал шесть очков и единолично возглавил турнирную таблицу Серии А. «Кальяри» с тремя баллами занимает 12-е место.

В стартовом туре обе команды также добились побед. «Кальяри» взял верх над «Пармой» (1:0), а «Интер» разгромил «Монцу» (4:1).

В следующем туре «Интер» 5 сентября примет «Наполи». «Кальяри» 7 сентября сыграет дома с «Лечче».