Гол Фраттези принёс «Лацио» победу над «Дженоа»

Дата публикации: 31-08-2026 01:06

«Лацио» продолжил успешно выступать на старте нового сезона чемпионата Италии. В матче второго тура римляне на своём поле взяли верх над «Дженоа» со счётом 1:0.

Единственный гол встречи был забит в середине первого тайма. На 25-й минуте Давиде Фраттези воспользовался моментом и поразил ворота генуэзской команды.

После этого счёт больше не изменился. «Дженоа» не смог отыграться, а хозяева сохранили минимальное преимущество до финального свистка.

Таким образом, «Лацио» выиграл оба стартовых матча Серии А и набрал шесть очков. Римская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Дженоа» пока не заработал ни одного очка и располагается на 17-й позиции.

В первом туре «Лацио» также одержал победу со счётом 1:0, обыграв «Болонью». «Дженоа» начал чемпионат с поражения от «Наполи» — 0:2.

В следующем туре «Дженоа» 4 сентября примет «Комо». «Лацио» 7 сентября проведёт выездной матч с «Удинезе».