«Монако» обыграл «Марсель» и возглавил таблицу Лиги 1

Дата публикации: 31-08-2026 01:08

«Монако» уверенно начал новый сезон чемпионата Франции. В центральной встрече второго тура команда на домашнем стадионе обыграла «Марсель» со счётом 2:0.

Хозяева открыли счёт уже на 13-й минуте. Александр Головин принял участие в голевой атаке и отдал передачу на Париса Бруннера, который отправил мяч в сетку.

После перерыва нападающий «Монако» вновь оказался в центре внимания. На 54-й минуте Бруннер забил второй гол и оформил дубль. «Марселю» отыграться не удалось — финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 2:0.

Таким образом, «Монако» выиграл оба первых матча сезона и набрал шесть очков. Этого оказалось достаточно, чтобы возглавить турнирную таблицу Лиги 1.

В стартовом туре монегаски на выезде победили «Гавр» — 1:0. «Марсель» начал чемпионат с разгромной домашней победы над «Страсбургом» со счётом 4:0.

В следующем туре «Монако» 4 сентября отправится в гости к «ПСЖ». «Марсель» 6 сентября примет «Париж».