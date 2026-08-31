«Атлетик» уверенно обыграл «Сельту» в матче третьего тура Ла Лиги

Дата публикации: 31-08-2026 01:09

«Атлетик» из Бильбао одержал первую победу в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги. В матче третьего тура баскская команда в гостях обыграла «Сельту» со счётом 2:0.

Гости сняли все вопросы о победителе ещё в середине первого тайма. На 20-й минуте Алекс Беренгер открыл счёт, а уже спустя две минуты Роберт Наварро удвоил преимущество «Атлетика».

После этого команды больше не смогли поразить ворота друг друга. «Сельта» пыталась изменить ход встречи, однако хозяевам так и не удалось сократить отставание. В итоге «Атлетик» довёл матч до победы со счётом 2:0.

После трёх туров команда из Бильбао набрала три очка и занимает 12-е место в таблице. У «Сельты» остался один балл, с которым она располагается на 16-й позиции.

В следующем туре «Атлетик» 5 сентября примет мадридский «Атлетико». «Сельта» 7 сентября сыграет на выезде с «Хетафе».