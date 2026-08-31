«Арсенал» отпускает Жезуса в «Барселону» за €10 млн

Дата публикации: 31-08-2026 01:11

«Барселона» и «Арсенал» согласовали переход бразильского нападающего Габриэла Жезуса. Стороны уже обменялись необходимыми документами по сделке, сообщает журналист Фабрицио Романо.

За трансфер форварда каталонский клуб заплатит €10 млн. Ещё €4 млн «Арсенал» сможет получить в виде предусмотренных соглашением бонусов. Кроме того, лондонцы сохранят за собой 20% от суммы следующей продажи Жезуса.

Ожидается, что 31 августа бразилец прибудет в Барселону. После прохождения медицинского обследования он должен поставить подпись под контрактом с новым клубом. Соглашение будет действовать до июня 2028 года и может быть продлено.

Жезус выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. За это время нападающий провёл 123 матча во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал 22 результативные передачи.

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего бразильца оценивается в €17 млн.



