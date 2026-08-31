«Рома» подписала де Рона и Балерди

Дата публикации: 31-08-2026 01:13

«Рома» официально подтвердила сразу два новых приобретения. Римский клуб объявил о подписании полузащитника Мартена де Рона, ранее выступавшего за «Аталанту», и защитника Леонардо Балерди, который представлял французский «Марсель».

Для де Рона переход в «Рому» означает завершение продолжительного этапа карьеры в «Аталанте». В составе бергамасков нидерландец провёл 445 матчей во всех турнирах и забил 23 мяча. На международном уровне 34-летний хавбек сыграл 44 встречи за сборную Нидерландов. Де Рон участвовал в чемпионатах мира 2022 и 2026 годов. В новой команде полузащитник будет выступать под 15-м номером.

Балерди также имеет солидный европейский опыт. Аргентинский защитник успел поиграть за дортмундскую «Боруссию» и «Марсель», проведя за эти клубы более 200 матчей. Кроме того, на его счету 11 игр в составе национальной команды Аргентины. В «Роме» 27-летний футболист выбрал номер 26.

Таким образом, римляне укрепили сразу две позиции в составе перед новым сезоном.