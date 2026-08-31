Моуринью назвал Беллингема достойным «Золотого мяча»

Дата публикации: 31-08-2026 11:43

Джуд Беллингем способен побороться за «Золотой мяч». Так считает главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью, который отдельно отметил выступления английского полузащитника.

Португалец обратил внимание не только на игровые качества футболиста, но и на его отношение к работе. По словам наставника, Беллингем предъявляет высокие требования как к себе, так и к партнёрам.

При этом Моуринью рассказал, что в нынешней схеме команда отказалась от одного из вариантов использования англичанина. Ранее Беллингему нередко приходилось опускаться слишком глубоко при обороне, чем пользовались соперники. Теперь его задачи изменились, и футболист, по мнению тренера, гораздо комфортнее чувствует себя на своей позиции.

«Я говорил, что в «Реале» больше одного игрока, способного выиграть «Золотой мяч», но вот он — Джуд. Конечно, есть тот, кто вошёл в историю на чемпионате мира. Но Джуд в центре поля — это невероятно», — приводит слова Моуринью AS.

В стартовой части сезона-2026/2027 Беллингем провёл за мадридцев три встречи. На счету 23-летнего полузащитника два забитых мяча и две голевые передачи.