Платини заявил о провале Инфантино на посту президента ФИФА

Дата публикации: 31-08-2026 11:45

Бывший глава УЕФА Мишель Платини выступил с резкой критикой в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино. Француз считает, что руководитель Международной федерации футбола больше не справляется со своими обязанностями и должен покинуть занимаемый пост.

По мнению Платини, проблема заключается не столько в финансовых решениях ФИФА, сколько в отношении Инфантино к футбольным правилам. Экс-президент УЕФА напомнил о ряде решений и изменений, которые, как он считает, не были предусмотрены действующими регламентами.

«Экономические вопросы — это одно, но я думаю, что Инфантино потерпел неудачу, потому что он является гарантом правил игры, и он их не соблюдал. Рекламные паузы не прописаны в регламенте, 30-минутный перерыв в финале также не прописан в регламенте, а красная карточка — это худшее, что было. Он является гарантом правил, он их не соблюдает, он должен уйти», — приводит слова Платини RMC Sport.

Отдельно французский функционер упомянул эпизод с отменённым удалением Фоларина Балогуна, а также обязательные перерывы на водопой во время матчей чемпионата мира 2026 года.

При этом деятельность Инфантино уже становилась причиной разногласий между ФИФА и другими футбольными организациями. Ранее негативную реакцию вызвали его планы привлечь частные инвестиции к проведению чемпионатов мира. Против инициативы выступили, в частности, УЕФА, КОНКАКАФ и АФК.

Также сообщалось, что европейская футбольная организация рассматривала возможность инициировать уголовное разбирательство в отношении Инфантино из-за планов передать частным инвесторам долю прав на чемпионаты мира.