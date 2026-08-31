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Фернандеш оформил третий хет-трик за «МЮ» и догнал Роналду

Дата публикации: 31-08-2026 11:47

 

Бруну Фернандеш достиг отметки в три хет-трика за «Манчестер Юнайтед». По этому показателю португальский полузащитник сравнялся с Криштиану Роналду, сообщает Squawka.

Очередное достижение Фернандеш оформил во втором туре английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. В домашней встрече с «Ипсвич Таун» капитан манкунианцев трижды поразил ворота соперника, а его команда в итоге победила со счётом 5:2.

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. За это время он стал одним из ключевых игроков команды. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года, а текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в €35 млн.

Теперь у Фернандеша и Роналду по три хет-трика в составе английского гранда.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 6 сентября на выезде против «Эвертона». «Ипсвич Таун» двумя днями ранее примет «Ливерпуль».

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