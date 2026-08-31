Романо: Бензема покинет «Аль-Хиляль» и не планирует возвращаться в Европу

Дата публикации: 31-08-2026 11:50

Карим Бензема больше не продолжит выступать за «Аль-Хиляль». Французский нападающий и саудовский клуб пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 38-летнего форварда будет расторгнут по взаимному согласию сторон. Теперь Бенземе предстоит решить, продолжать ли профессиональную карьеру. Среди возможных вариантов рассматривается переход в другую команду из Саудовской Аравии. При этом возвращение в европейский футбол, по информации источника, не входит в планы игрока.

В «Аль-Хиляль» Бензема перебрался в феврале 2026 года после расставания с «Аль-Иттихадом». За свою недолгую карьеру в новом клубе француз успел провести 16 матчей. На его счету 10 забитых мячей и пять результативных передач.

До переезда в Саудовскую Аравию Бензема на протяжении 14 лет защищал цвета мадридского «Реала». Профессиональный путь нападающий начинал в «Лионе».

За карьеру француз завоевал 34 командных трофея. Среди них — пять побед в Лиге чемпионов и титул клубного чемпиона мира.