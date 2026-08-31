Тедеско сообщил, сколько может сыграть Довбик в матче с «Аталантой»

Дата публикации: 31-08-2026 11:52

Главный тренер «Болоньи» Доменико Тедеско рассказал о физическом состоянии украинского нападающего Артёма Довбика накануне встречи второго тура итальянской Серии А с «Аталантой».

По словам специалиста, форвард чувствует себя лучше, однако пока не набрал оптимальные кондиции. Довбик тренировался на протяжении трёх недель в Риме и принял участие в одном из контрольных матчей, проведя на поле 45 минут.

«Он чувствует себя лучше. Он провёл три недели подготовки в Риме, включая 45 минут в товарищеском матче, но ему нужно продолжать набирать форму. Надеемся, что он сможет провести на поле немного больше времени, чем те полчаса, которые сыграл в матче с «Лацио», — приводит слова Тедеско Tuttomercatoweb.

Матч «Аталанта» — «Болонья» состоится сегодня, 31 августа. Начало встречи запланировано на 21:45 мск.

В стартовом туре чемпионата Италии «Болонья» уступила дома «Лацио» со счётом 0:1.