Джеррард жёстко раскритиковал «Ливерпуль» после двух ничьих на старте АПЛ

Дата публикации: 31-08-2026 11:54

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард остался недоволен стартом команды в новом сезоне английской Премьер-лиги. По мнению экс-футболиста, нынешнему составу мерсисайдцев не хватает физической мощи и жёсткости в борьбе.

«Я думаю, что эта команда «Ливерпуля» в чём-то слишком мягкая. Им не хватает разрушителя. Они не делают много отборов и не выигрывают много единоборств. Это мягкая команда. Следующий шаг для тренера — изменить это. Команде нужно стать физически сильнее и агрессивнее. Иногда победы добываются другим способом. У них много технически сильных и талантливых игроков, но им не хватает злости», — сказал Джеррард в эфире TNT Sports.

Бывший полузащитник также предупредил, что подобная проблема может дорого обойтись команде на решающей стадии сезона. По его мнению, без необходимой жёсткости «Ливерпулю» будет сложно конкурировать за самые престижные трофеи.

«Если это не изменится, то в ключевые моменты сезона, когда будут разыгрываться главные трофеи, «Ливерпуль» может остаться за бортом. Им не хватает жёсткости и мощи», — добавил Джеррард.

На старте чемпионата мерсисайдцы пока не смогли одержать ни одной победы. В двух первых турах команда сыграла вничью с «Ньюкаслом» и «Ноттингем Форест», причём обе встречи завершились с одинаковым счётом 2:2.