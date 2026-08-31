«Рома» ждёт ответа «Зенита» по новой сделке с Луисом Энрике

Дата публикации: 31-08-2026 11:57

Римская «Рома» скорректировала условия возможного перехода бразильского нападающего «Зенита» Луиса Энрике. Итальянский клуб изменил структуру предложения и теперь рассчитывает оформить сделку на условиях аренды, сообщает журналист Пабло Оливейра.

Согласно новой версии предложения, «Рома» готова заплатить €5 млн за аренду 25-летнего футболиста. При этом соглашение будет предусматривать возможность выкупа игрока за €30 млн.

Теперь римляне ждут позицию «Зенита». После ответа петербургского клуба стороны смогут понять, есть ли возможность продолжить переговоры и перейти к обсуждению остальных условий.

В текущем сезоне Луис Энрике шесть раз выходил на поле во всех турнирах, однако результативными действиями пока не отметился. Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года.

По данным Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость нападающего оценивается в €24 млн.