«Атлетико» письменно одобрил переход Хулиана Альвареса в «Барселону»

Дата публикации: 31-08-2026 11:58

Мадридский «Атлетико» дал письменное согласие на переход аргентинского нападающего Хулиана Альвареса в «Барселону». Об этом заявил журналист El Chiringuito Жота Жорди.

«Атлетико» Мадрид дал Хулиану письменное подтверждение того, что его переход в «Барселону» одобрен», — приводит слова журналиста El Chiringuito.

При этом детали возможной сделки между клубами не раскрываются. Если трансфер состоится, Альварес продолжит карьеру в чемпионате Испании, но уже в составе каталонского гранда.

Аргентинец перебрался в «Атлетико» летом 2024 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила €75 млн, ещё €20 млн были предусмотрены в виде бонусов. Действующий контракт 26-летнего форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.

В прошлом сезоне Альварес провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач. В нынешней кампании нападающий пока появился на поле лишь один раз и результативными действиями не отметился.