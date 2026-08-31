Лионель Месси принял решение завершить карьеру в национальной команде

Дата публикации: 31-08-2026 20:12

Лионель Месси принял решение завершить карьеру в сборной Аргентины. О своём уходе нападающий объявил лично, признавшись, что окончательно определился после длительных размышлений.

По словам футболиста, решение оказалось для него крайне тяжёлым. Месси отметил, что за два десятилетия в национальной команде всегда выкладывался без остатка и независимо от обстоятельств продолжал защищать цвета своей страны.

«Я всегда отдавал все силы, не только в последние годы, когда мы выигрывали всё, но и раньше, и я всегда боролся и отдавал всё ради этой футболки», — написал аргентинец.

Месси считает, что теперь настало время уступить место представителям нового поколения. Нападающий отдельно подчеркнул, что в сборной уже есть молодые футболисты, которые заслуживают возможности выйти на первый план.

При этом прощание с национальной командой не означает, что Месси перестанет следить за её выступлениями. В дальнейшем он намерен поддерживать Аргентину уже в качестве болельщика.

Футболист также выразил благодарность своей семье, тренерам, партнёрам по команде и руководителям, с которыми пересекался за годы выступлений. Месси признался, что уходит с чувством гордости за совместно пережитые с национальной командой моменты.

«Я уношу с собой незабываемые воспоминания и моменты. Ухожу с чувством спокойствия и гордости от того, что подарил вам и моим товарищам по команде моменты, похожие на сказку», — отметил Месси.

Аргентинец сообщил, что подготовил обращение ещё 21 июля — через два дня после финального матча. После произошедшего с его отцом он окончательно убедился в необходимости завершить выступления за сборную.

За национальную команду Месси играл около 20 лет. За это время нападающий выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки — в 2021 и 2024 годах, а также Финалиссиму-2022. Кроме того, в 2008 году он стал олимпийским чемпионом.

Теперь один из самых значимых этапов карьеры Месси официально завершён: за сборную Аргентины он больше не выйдет на поле.