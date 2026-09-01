«Буковина» неожиданно разгромила «Динамо» в 4-м туре УПЛ

Дата публикации: 01-09-2026 00:01

Киевское «Динамо» неожиданно крупно уступило «Буковине» в матче четвёртого тура украинской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе имени Г. Тонкочеева в Каменце-Подольском и завершилась со счётом 3:0 в пользу черновицкой команды.

Хозяева поля повели уже в дебюте встречи. На 12-й минуте Олег Кожушко активно пошёл в прессинг на Вячеслава Суркиса и сумел подставить ногу под вынесенный голкипером мяч. После этого он оказался в воротах «Динамо».

Вскоре «Буковина» могла забить второй мяч. Кожушко на 21-й минуте пробил из штрафной в ближний угол, а Суркис не сумел надёжно зафиксировать удар. Однако взятие ворот после просмотра VAR не засчитали. Арбитры зафиксировали нарушение Эдвина Одинаки против Владислава Кабаева в предшествовавшем эпизоде.

После перерыва преимущество черновицкой команды стало ещё более весомым. На 53-й минуте «Буковина» заработала угловой, после которого последовала подача с левого фланга. Никита Безуглый выиграл верховую борьбу и направил мяч в сторону ворот. Суркис не справился с эпизодом и фактически сам занёс мяч за линию.

Практически сразу после пропущенного гола голкипер «Динамо» попросил замену. Суркиса сменил Илья Ольховой.

Киевлянам так и не удалось организовать камбэк. Более того, концовка встречи принесла им ещё один пропущенный мяч. На 83-й минуте Максим Задерака выполнил подачу с левого фланга, а Олег Ильин точно пробил головой — 3:0.

Для «Динамо» это поражение стало первым в нынешнем чемпионате Украины. Киевский клуб после трёх сыгранных матчей сохранил в активе шесть очков и занимает шестое место в таблице.

«Буковина» провела уже четыре встречи и набрала пять баллов. Черновицкая команда располагается на восьмой позиции.

В следующем туре «Динамо» сыграет дома с ЛНЗ, а «Буковина» отправится в гости к «Эпицентру». Обе встречи состоятся 6 сентября.