«Рома» устроила разгром в Лечче и одержала вторую победу в Серии А

Дата публикации: 01-09-2026 00:03

«Рома» одержала вторую крупную победу подряд на старте сезона в итальянской Серии А. В матче второго тура римляне на выезде уверенно обыграли «Лечче» — 4:0. Встреча состоялась на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре».

Гости сразу обозначили свои намерения и открыли счёт уже на четвёртой минуте. Дониэлл Мален воспользовался моментом и отправил мяч в ворота хозяев.

До перерыва нидерландский форвард успел оформить дубль. На 23-й минуте Мален вновь оказался точен, увеличив преимущество «Ромы» до двух мячей.

Почти сразу счёт стал крупным. Уже через две минуты Матиас Соуле воспользовался своим моментом и довёл разницу до трёх голов.

После перерыва римляне продолжили контролировать ход встречи и не позволили «Лечче» вернуться в игру. На 65-й минуте Родригу Мора забил ещё один мяч, окончательно сняв вопрос о победителе.

Таким образом, «Рома» начала чемпионат с двух разгромных побед. В первом туре команда на своём поле также забила четыре мяча, переиграв «Фиорентину» со счётом 4:0.

«Лечче» стартовал с победы над «Венецией» (2:0), однако во второй встрече чемпионата не смог сохранить положительную динамику.

В третьем туре «Лечче» 7 сентября сыграет на выезде с «Кальяри». «Рома» 5 сентября примет «Аталанту».