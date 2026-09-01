Костюк объяснил разгромное поражение «Динамо» от «Буковины»

Дата публикации: 01-09-2026 00:06

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк подвёл итоги матча 4-го тура чемпионата Украины с «Буковиной». Киевляне неожиданно уступили черновицкой команде со счётом 0:3.

По словам специалиста, результат во многом определили ошибки его подопечных. При этом Костюк считает, что по ходу встречи «Динамо» имело достаточно возможностей для того, чтобы изменить ход игры.

«Первый гол получился для нас очень неприятным. До него «Буковина» практически ничего не создала у наших ворот, но сопернику удалось воспользоваться нашей ошибкой. После пропущенного мяча мы стали торопиться, хотя продолжали находить возможности для взятия ворот. К сожалению, реализовать их не смогли.

После второго гола картина была примерно такой же. Мы продолжали контролировать мяч и создавать моменты, однако забить так и не получилось. В таких ситуациях свои шансы необходимо использовать. Футбол не позволяет на протяжении всего сезона обходиться без подобных матчей, поэтому из этого поражения нужно извлечь максимум пользы.

Теперь нам предстоит тщательно разобрать игру и понять, где именно допустили ошибки. Перед матчем мы отдельно говорили команде о быстрых переходах «Буковины» из обороны в атаку.

До второго пропущенного мяча соперник не создавал большого количества опасных моментов. А вот третий гол мы получили уже после быстрой контратаки. Именно такого развития событий мы и ожидали, поэтому заранее обращали внимание игроков на этот компонент игры», — сказал Костюк.

Тренер также отметил, что его штаб заранее изучил последние матчи «Буковины» и хорошо представлял сильные стороны черновицкой команды.

«Мы разбирали встречи «Буковины» с ЛНЗ и «Карпатами». Это хорошо организованный коллектив с довольно сбалансированной игрой. Команда умеет быстро выходить из обороны в атаку. Сегодня соперник, возможно, не выглядел настолько убедительно, как в матче с «Карпатами», однако свои возможности использовал гораздо лучше нас.

У нас было преимущество во владении и достаточно моментов, но результат оказался совершенно другим: забивала именно «Буковина». Сейчас важно не зацикливаться на этом поражении. Мы должны детально проанализировать матч, исправить допущенные ошибки и продолжить работу. После таких игр команда обязана делать правильные выводы и становиться сильнее», — добавил Костюк.