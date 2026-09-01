«Осасуна» минимально победила «Хетафе» в третьем туре Примеры

Дата публикации: 01-09-2026 00:08

«Осасуна» одержала третью победу в стартовом отрезке сезона Ла Лиги. В домашнем матче третьего тура команда минимально обыграла «Хетафе» — 1:0.

Памплонцы с первых минут старались играть первым номером и чаще контролировали развитие атак. При этом до перерыва хозяевам долго не удавалось довести свои подходы до опасных ударов.

Развязка первого тайма наступила уже перед самым перерывом. Арбитр назначил пенальти в пользу «Осасуны», а Анте Будимир уверенно реализовал 11-метровый удар, отправив мяч в сетку и выведя хозяев вперёд.

После перерыва «Хетафе» пришлось рисковать. Гости стали чаще идти вперёд и пытались найти возможность для ответного гола, однако оборона «Осасуны» выдержала давление.

Хозяева действовали достаточно надёжно и практически не позволяли сопернику создавать действительно опасные моменты. В итоге единственный гол Будимира оказался победным.

После трёх туров «Осасуна» набрала семь очков и продолжает уверенно выступать на старте чемпионата. У «Хетафе» по итогам трёх матчей осталось три балла.