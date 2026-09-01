Мудрик согласился на переход в «Тоттенхэм» к Роберто де Дзерби
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры. 25-летний футболист согласовал возможность перехода в лондонский «Тоттенхэм», где хотел бы вновь поработать с Роберто де Дзерби.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Мудрик приостановил контакты с «Лидсом» и другими заинтересованными клубами. Главной причиной стало желание игрока присоединиться именно к «Тоттенхэму».
Украинец уже знаком с итальянским специалистом. Де Дзерби работал главным тренером «Шахтёра», когда Мудрик выступал за донецкую команду. Теперь футболист рассчитывает на возможность продолжить сотрудничество с тренером уже в английской Премьер-лиге.
На данный момент «Челси» и «Тоттенхэм» обсуждают условия аренды Мудрика. Переговоры между клубами продолжаются, а окончательное соглашение пока не достигнуто.
Мудрик стал игроком «Челси» в январе 2023 года после перехода из «Шахтёра». В декабре 2024 года футболист получил временное отстранение после положительного допинг-теста, а дисквалификация продолжалась до июля 2025-го.