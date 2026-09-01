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Мудрик согласился на переход в «Тоттенхэм» к Роберто де Дзерби

Дата публикации: 01-09-2026 00:09

 

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры. 25-летний футболист согласовал возможность перехода в лондонский «Тоттенхэм», где хотел бы вновь поработать с Роберто де Дзерби.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Мудрик приостановил контакты с «Лидсом» и другими заинтересованными клубами. Главной причиной стало желание игрока присоединиться именно к «Тоттенхэму».

Украинец уже знаком с итальянским специалистом. Де Дзерби работал главным тренером «Шахтёра», когда Мудрик выступал за донецкую команду. Теперь футболист рассчитывает на возможность продолжить сотрудничество с тренером уже в английской Премьер-лиге.

На данный момент «Челси» и «Тоттенхэм» обсуждают условия аренды Мудрика. Переговоры между клубами продолжаются, а окончательное соглашение пока не достигнуто.

Мудрик стал игроком «Челси» в январе 2023 года после перехода из «Шахтёра». В декабре 2024 года футболист получил временное отстранение после положительного допинг-теста, а дисквалификация продолжалась до июля 2025-го.

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