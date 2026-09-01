«Милан» арендовал у «Ноттингем Форест» бывшего игрока «Челси» Хатчинсона

Дата публикации: 01-09-2026 00:10

«Милан» официально объявил о подписании вингера «Ноттингем Форест» Омари Хатчинсона. 22-летний футболист присоединился к итальянской команде на правах годичной аренды.

Хатчинсон уже определился с игровым номером в новой команде. Ямаец будет выступать за «россонери» под 20-м номером.

Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит за аренду футболиста €4 млн. При этом итальянский клуб получил возможность выкупить права на Хатчинсона за €40 млн по окончании срока соглашения.

В «Ноттингем Форест» вингер перебрался летом прошлого года из «Ипсвича». До этого Хатчинсон принадлежал «Челси», а в лондонский клуб перешёл из академии «Арсенала» в 2023 году.

Теперь английский футболист продолжит карьеру в Италии, где получил шанс проявить себя в составе одного из самых титулованных клубов страны.