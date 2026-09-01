«Аталанта» дожала «Болонью» и одержала вторую победу подряд

Дата публикации: 01-09-2026 00:13

«Аталанта» одержала вторую победу подряд на старте чемпионата Италии-2026/27. В матче второго тура бергамаски на своём поле принимали «Болонью» и сумели забить единственный мяч уже в компенсированное время — 1:0.

Хозяева считались фаворитами встречи и с первых минут старались подтвердить этот статус. Однако оборона «Болоньи» действовала достаточно надёжно, а главным препятствием для атак «Аталанты» стал Лукаш Скорупски. Польский голкипер несколько раз уверенно вступал в игру и не позволил сопернику открыть счёт до перерыва.

Во втором тайме сценарий практически не изменился. «Аталанта» продолжала искать возможность для решающего удара, но гости долго сохраняли свои ворота в неприкосновенности.

Развязка наступила, когда казалось, что команды уже не смогут порадовать зрителей голами. На шестой компенсированной минуте Никола Залевски нашёл передачей Лазара Самарджича, а сербский полузащитник отправил мяч в сетку и принёс бергамаскам три очка.

«Аталанта» после двух туров набрала шесть очков и пока идёт без потерь. «Болонья», напротив, проиграла оба стартовых матча и остаётся без набранных баллов.