«Арсенал» взял три очка в матче с «Астон Виллой»

Дата публикации: 01-09-2026 00:15

«Арсенал» одержал вторую победу подряд в чемпионате Англии-2026/27. В матче второго тура лондонская команда отправилась в гости к «Астон Вилле» и увезла из Бирмингема три очка благодаря единственному голу — 1:0.

Встреча на «Вилла Парк» долгое время проходила без забитых мячей. Хозяева старались не позволять действующим чемпионам Англии свободно развивать атаки, а «Арсенал» в свою очередь терпеливо искал свободные зоны возле чужой штрафной.

Счёт удалось открыть только во втором тайме. На 59-й минуте Букайо Сака воспользовался своим моментом и отправил мяч в ворота «Астон Виллы». Этот гол в итоге оказался единственным в матче.

После пропущенного мяча хозяева пытались изменить ситуацию и уйти от поражения, однако оборона «Арсенала» сохранила преимущество до финального свистка.

Таким образом, лондонцы набрали шесть очков после двух туров. В первом матче сезона команда разгромила «Ковентри Сити» со счётом 3:0.

«Астон Вилла» стартовала гораздо менее удачно. После разгрома от «Брайтона» (0:4) бирмингемский клуб потерпел второе поражение подряд и пока остаётся без набранных очков.

В третьем туре «Астон Вилла» 5 сентября сыграет на выезде с «Халл Сити», а «Арсенал» днём позже примет «Челси».