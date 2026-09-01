ЦСКА договорился с «Аль-Джазирой» по переходу Симона Банзы

Дата публикации: 01-09-2026 00:17

Московский ЦСКА находится на продвинутой стадии переговоров с «Аль-Джазирой» по переходу нападающего Симона Банзы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны заметно приблизились к соглашению, и уже в ближайшие дни 30-летний форвард может пройти медицинское обследование перед переходом в российский клуб.

Банза представляет «Аль-Джазиру» с сентября прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата ОАЭ и других турнирах форвард успел провести четыре встречи, в которых дважды поразил ворота соперников.

До переезда в ОАЭ нападающий выступал в европейских чемпионатах. В разное время он защищал цвета «Трабзонспора», «Браги», «Ланса», «Фамаликана» и других клубов.

Наиболее результативным для Банзы стал период в Португалии. В местном чемпионате конголезец забил 46 голов и сделал 10 результативных передач в 88 матчах. В турецкой Суперлиге на его счету 19 мячей и пять голевых передач в 31 встрече.

Если переговоры завершатся успешно, Банза станет очередным усилением ЦСКА перед продолжением сезона.