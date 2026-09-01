ФИФА наняла британское агентство для защиты имиджа Инфантино

Дата публикации: 01-09-2026 00:19

ФИФА заключила многомиллионный контракт с британским агентством Ten Toes Media, которое займётся продвижением организации и её президента Джанни Инфантино. Об этом сообщает The Times.

Соглашение рассчитано на 22 месяца, а его стоимость превышает €2,5 млн. Согласно документам, на которые ссылается издание, одной из основных задач агентства станет работа с социальными сетями ФИФА.

В перечень обязанностей Ten Toes Media также входит «защита имиджа ФИФА и президента Джанни Инфантино». Кроме того, агентство должно способствовать формированию позитивного восприятия публикуемого организацией контента.

Контракт был заключён на фоне критики в адрес Инфантино. Ранее глава ФИФА столкнулся с негативной реакцией из-за планов привлечь частных инвесторов к коммерческим правам на чемпионат мира и другие турниры, проводимые под эгидой организации.

Следующие выборы президента ФИФА запланированы на 18 марта 2027 года. Инфантино возглавляет международную футбольную организацию с 2016 года.