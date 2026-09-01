Гакпо останется в «Ливерпуле» — клуб не нашёл ему замену

Дата публикации: 01-09-2026 00:20

«Ливерпуль» решил сохранить в составе нидерландского полузащитника Коди Гакпо и не будет продавать его в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, главным фактором стало отсутствие футболиста, который мог бы равноценно заменить Гакпо. В «Ливерпуле» не захотели ослаблять состав перед продолжением сезона и отказались от идеи расставания с 27-летним игроком.

Ранее в борьбу за нидерландца включился «Манчестер Сити». Клуб из Манчестера направил мерсисайдцам предложение в размере £85 млн, что составляет около €99 млн, однако получил отрицательный ответ.

Сам Гакпо также не стал добиваться ухода и предпочёл продолжить выступления за «Ливерпуль». Таким образом, несмотря на серьёзный интерес со стороны одного из конкурентов по АПЛ, хавбек останется на «Энфилде».

Гакпо выступает за мерсисайдский клуб с января 2023 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2030 года. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €60 млн.