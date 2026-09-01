«Барселона» устроила голевую перестрелку с «Райо» и возглавила Ла Лигу

Дата публикации: 01-09-2026 01:38

«Барселона» одержала третью победу подряд в чемпионате Испании. В матче 3-го тура каталонцы на своём поле переиграли «Райо Вальекано» со счётом 5:2.

Гости неожиданно открыли счёт уже на 12-й минуте. Серхио Камельо воспользовался возможностью и поразил ворота «Барселоны». Однако долго сохранять преимущество мадридцам не удалось.

На 19-й минуте Рафинья восстановил равновесие, а ещё через две минуты Ламин Ямаль вывел хозяев вперёд. До перерыва команды больше не забивали.

В начале второй половины встречи «Барселона» увеличила отрыв. На 51-й минуте защитник «Райо Вальекано» Флорьян Лежён срезал мяч в собственные ворота. Впрочем, Камельо вскоре вернул интригу, оформив дубль на 59-й минуте.

Концовка осталась за каталонцами. На 71-й минуте Рафинья забил свой второй мяч, а уже в компенсированное время Ямаль также оформил дубль и установил окончательный результат — 5:2.

После трёх туров «Барселона» набрала девять очков и занимает первое место в таблице Ла Лиги. Столько же баллов у мадридского «Реала», однако каталонцы опережают соперника по разнице забитых и пропущенных мячей. «Райо Вальекано» с одним очком идёт 18-м.

В следующем туре «Барселона» 6 сентября сыграет на выезде с «Валенсией». «Райо Вальекано» 5 сентября примет «Расинг».