Моуринью попрощался с Месси после объявления о завершении карьеры в сборной

Дата публикации: 01-09-2026 01:40

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал решение нападающего Лионеля Месси завершить выступления за национальную команду Аргентины.

Португальский специалист оставил сообщение под публикацией Месси в социальной сети, в которой аргентинец объявил о своём решении.

«Поздравляю с блестящей и незабываемой международной карьерой. Следующий Кубок Америки и следующий чемпионат мира будут совсем другими», — написал Моуринью.

Месси представлял основную сборную Аргентины с 2005 года. За это время 39-летний форвард провёл 207 матчей во всех турнирах, включая товарищеские встречи, забил 125 голов и сделал 68 результативных передач.

Вместе с аргентинской командой Месси завоевал сразу несколько крупных трофеев. В 2022 году он стал чемпионом мира, а до этого выиграл Кубок Америки в 2021 году. Ещё один континентальный титул форвард получил в 2024-м. Кроме того, в 2022 году аргентинцы с Месси в составе стали обладателями Финалиссимы.

Теперь многолетняя международная карьера нападающего подходит к завершению. По словам Моуринью, отсутствие Месси способно заметно изменить атмосферу будущих крупных турниров.