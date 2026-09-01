«Арсенал» вновь вышел на «Атлетико» по трансферу Хулиана Альвареса

Дата публикации: 01-09-2026 23:32

Лондонский «Арсенал» продолжает искать возможность усилить линию атаки и вновь попытался договориться с мадридским «Атлетико» о трансфере Хулиана Альвареса. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети X.

Аргентинский нападающий по-прежнему входит в число главных трансферных целей «канониров» на финише летнего окна. Лондонский клуб не прекращает работу над возможной сделкой и предпринял ещё одну попытку убедить «Атлетико» отпустить футболиста.

При этом интерес к Альваресу сохраняет и другой представитель английской Премьер-лиги — «Челси». Таким образом, 26-летний форвард оказался в центре внимания сразу двух лондонских клубов.

Ранее появлялась информация, что «Арсенал» готов рассмотреть серьёзное предложение по аргентинцу. Однако мадридская сторона не намерена легко расставаться с одним из ведущих футболистов команды.

В прошлом сезоне Альварес провёл за «Атлетико» 49 матчей во всех турнирах. На его счету 20 забитых мячей и девять результативных передач.

Интерес к форварду ранее проявляла и «Барселона». Каталонский клуб предпринимал попытки заполучить аргентинца, однако руководство «Атлетико» не захотело обсуждать его переход и категорически отказалось от проведения сделки.