Стало известно, почему Баринов не перешёл из ЦСКА в АЕК

Дата публикации: 01-09-2026 23:35

Представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичёв рассказал о несостоявшемся переходе футболиста в греческий АЕК.

По словам менеджера, летом у Баринова действительно было желание продолжить карьеру в Европе. Кроме того, в услугах российского хавбека был заинтересован главный тренер греческого клуба, хорошо знакомый с его возможностями и рассчитывавший на игрока.

При этом переговоры между клубами фактически не получили продолжения. АЕК сделал ЦСКА первое предложение по трансферу, однако московский клуб его отклонил. В стане армейцев рассчитывали, что после отказа греческая сторона вернётся с новым вариантом или хотя бы начнёт обсуждать возможные условия сделки.

Этого не произошло — после первоначального предложения АЕК больше не проявлял активности, и стороны не смогли перейти к полноценному диалогу.

«У него было желание перейти и попробовать себя в Европе. Плюс тренер, который прекрасно его знает и на него рассчитывал. Скажем так, не было активности от АЕКа, было первое предложение, на которое ЦСКА ответил отказом. В ЦСКА думали, что предложение не то чтобы увеличат, но будет какой-то диалог. Но на первом предложении всё закончилось, диалога не получилось», — сказал Кузьмичёв «Матч ТВ».