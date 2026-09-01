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«РБ Лейпциг» подписал нападающего «Челси» Марка Гиу

Дата публикации: 01-09-2026 23:36

 

Лондонский «Челси» объявил о переходе нападающего Марка Гиу в немецкий «РБ Лейпциг».

20-летний испанец перебрался в английский клуб из «Барселоны» летом 2024 года. За это время форвард принял участие в 29 матчах «Челси» и забил восемь голов.

В составе лондонской команды Гиу стал победителем Лиги конференций УЕФА. В этом турнире он отличился шесть раз в шести встречах. Также нападающий был частью команды, которая в прошлом году завоевала клубный чемпионат мира.

«Все в „Челси“ хотели бы поблагодарить Марка за его работу в клубе и пожелать ему всяческих успехов в новой главе его карьеры в „РБ Лейпциг“», — говорится в заявлении пресс-службы английского клуба.

Прошлый сезон Гиу провёл в «Сандерленде», куда отправлялся на правах аренды.

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