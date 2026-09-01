«Ювентус» усилится нападающим «Ньюкасла» Ником Вольтемаде

Дата публикации: 01-09-2026 23:38

«Ювентус» достиг договорённости с «Ньюкаслом» по переходу нападающего Ника Вольтемаде. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, все основные условия сделки уже согласованы.

Сам 24-летний немец также дал согласие на переход в туринский клуб. Сегодня футболист должен отправиться в Италию. В Турине Вольтемаде предстоит пройти медицинское обследование, после чего он сможет подписать контракт с «Ювентусом».

Речь идёт об аренде без предусмотренной опции выкупа. Таким образом, после завершения арендного соглашения нападающий должен вернуться в «Ньюкасл».

В минувшем сезоне Вольтемаде сыграл за английскую команду 51 матч во всех турнирах. На его счету 11 забитых мячей и пять результативных передач.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего форварда составляет €55 млн.