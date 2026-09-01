«Астон Вилла» подписала 18-летнего нападающего «ПСЖ» Ибрагима Мбайе

Дата публикации: 01-09-2026 23:41

Французский «ПСЖ» официально объявил о переходе 18-летнего нападающего Ибрагима Мбайе в английскую «Астон Виллу».

Мбайе покидает парижский клуб после десяти лет в его системе. В академию «ПСЖ» форвард пришёл в 2018 году, когда ему было десять лет. За это время он прошёл все возрастные команды клуба, дорос до основы и успел завоевать с парижанами восемь трофеев.

Дебют Мбайе за главную команду «ПСЖ» состоялся в 2024 году. На тот момент нападающему было всего 16 лет. Всего в составе французского гранда он провёл 42 матча, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт четыре результативные передачи.

«Ибрагим Мбайе покидает клуб, к которому он присоединился в возрасте 10 лет, в котором он прошёл все ступени академии, утвердился в основной команде и в составе которого завоевал восемь трофеев. 18-летний нападающий становится игроком „Астон Виллы“. „ПСЖ“ гордится развитием Ибрагима, благодарит его и желает ему всего самого наилучшего в карьере», — говорится в заявлении пресс-службы парижского клуба, опубликованном в социальной сети X.