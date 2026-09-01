«Барселона» подписала нападающего «Арсенала» Габриэла Жезуса

Дата публикации: 01-09-2026 23:42

Каталонская «Барселона» официально объявила о переходе бразильского нападающего Габриэла Жезуса из лондонского «Арсенала». С футболистом подписано соглашение, рассчитанное до лета 2029 года.

Ожидается, что за трансфер 28-летнего форварда английский клуб получит €10 млн. Кроме того, соглашение предусматривает дополнительные выплаты, размер которых будет зависеть от выступлений Жезуса и его достижений в составе каталонской команды.

Бразилец выступал за «Арсенал» с лета 2022 года. За три сезона в составе лондонского клуба Жезус провёл 123 матча во всех турнирах. На его счету 32 забитых мяча и 22 результативные передачи.

Предыдущий контракт нападающего с «Арсеналом» действовал до лета 2027 года. Теперь Жезус продолжит карьеру в Испании и будет защищать цвета «Барселоны».

Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильского футболиста оценивается в €17 млн.