«Байер» вернул Муссу Диаби из Саудовской Аравии

Дата публикации: 01-09-2026 23:44

Французский атакующий полузащитник Мусса Диаби вновь будет выступать за леверкузенский «Байер». О возвращении 27-летнего футболиста объявила пресс-служба немецкого клуба на официальном сайте.

Диаби перебрался в Бундеслигу из Саудовской Аравии, где в последнее время защищал цвета «Аль-Иттихада». Теперь француз снова продолжит карьеру в Леверкузене, за который уже выступал на протяжении четырёх лет.

В систему «Пари Сен-Жермен» Диаби попал на раннем этапе карьеры и впоследствии провёл несколько матчей за основную команду парижан. В 2019 году полузащитник перебрался в «Байер», цвета которого защищал до 2023-го.

За четыре сезона в составе леверкузенского клуба Диаби провёл 172 матча во всех турнирах. Француз забил 49 голов и сделал 47 результативных передач. За время выступлений за «Байер» он стал одним из ключевых футболистов команды и считался одним из её лидеров.

После ухода из немецкого клуба Диаби продолжил карьеру в Англии, а затем оказался в чемпионате Саудовской Аравии. Теперь француз вернулся в знакомую ему команду из Леверкузена.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Диаби оценивается в €25 млн.