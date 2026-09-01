Инфантино обвиняют в использовании частных самолётов российского правительства

Дата публикации: 01-09-2026 23:46

Глава ФИФА Джанни Инфантино пользовался частными самолётами, связанными с российским правительством. Не исключается, что среди них могли быть борта президента России Владимира Путина. Об этом сообщает The Telegraph.

Как утверждает издание, нарушения со стороны Инфантино начались практически сразу после его избрания руководителем ФИФА. В частности, чиновник пользовался самолётами, которые имели связь с российскими государственными структурами.

Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года. Уже спустя несколько месяцев, в июне, на действия нового президента федерации пожаловались высокопоставленные сотрудники организации. По итогам разбирательства этическая комиссия ФИФА проводила расследование, однако его результаты до сих пор не были опубликованы в полном объёме.

Это был не единственный эпизод, вызвавший вопросы к Инфантино. Среди претензий также фигурировала поездка с матерью на встречу с Папой Римским, расходы на которую оплатила ФИФА. Кроме того, Инфантино отказался от предложенной зарплаты в €2,1 млн, посчитав её недостаточной, а также обвинялся в назначении сотрудников на должности с завышенными окладами.

Несмотря на эти претензии, каких-либо санкций в отношении главы ФИФА принято не было. Более того, с самого Инфантино впоследствии сняли предъявленные ему обвинения.

Сейчас президент ФИФА продолжает сталкиваться с критикой в свой адрес. Давление на него усилилось после провала плана по приватизации чемпионата мира.