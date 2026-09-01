Папе Сарр стал игроком «Ювентуса» на правах аренды

Дата публикации: 01-09-2026 23:47

Туринский «Ювентус» официально объявил о переходе сенегальского полузащитника Папе Сарра из лондонского «Тоттенхэма». Информация о сделке появилась на официальном сайте итальянского клуба.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал о договорённостях между сторонами. По его информации, Сарр присоединился к туринской команде на условиях аренды. За этот переход «Ювентус» заплатит €2 млн, при этом в соглашении предусмотрена возможность выкупа футболиста за €28 млн.

Сарр выступал за «Тоттенхэм» с лета 2021 года. За это время сенегалец закрепился в составе английской команды и регулярно получал игровое время.

В прошлом сезоне 23-летний полузащитник провёл 37 матчей во всех турнирах. За это время он забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Контракт Сарра с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2030 года. При этом английский клуб сохранил за собой возможность вернуть игрока в случае, если «Ювентус» не воспользуется предусмотренной условиями сделки опцией выкупа.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость сенегальского футболиста составляет €30 млн.