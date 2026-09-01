«Акрон» обыграл «Локомотив» по пенальти в Кубке России

Дата публикации: 01-09-2026 23:49

«Акрон» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча в основное время не принесла голов — команды завершили 90 минут со счётом 0:0. Исход противостояния решился в серии пенальти, где футболисты тольяттинского клуба реализовали свои возможности лучше — 5:4.

После трёх проведённых матчей в группе D «Акрон» имеет пять очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице. Первое место сохраняет «Ростов», набравший шесть баллов. ЦСКА с двумя очками располагается на третьей строчке, а «Локомотив», также имеющий два очка, замыкает квартет.

Таким образом, тольяттинская команда продолжает борьбу за выход из группы, тогда как положение железнодорожников стало менее выгодным. При этом у «Локомотива» и ЦСКА одинаковое количество набранных очков после трёх туров.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые встретились с «Краснодаром». Основное время той игры также завершилось вничью — 1:1. Победитель определился в серии пенальти, где сильнее оказался «Спартак», выигравший со счётом 4:3.