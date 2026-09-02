«Манчестер Сити» согласовал переход Энцо Фернандеса за рекордную сумму

Дата публикации: 02-09-2026 06:52

Английский «Манчестер Сити» достиг договорённости о переходе полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса. Как сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X, сумма сделки составит более £125 млн, или около €146 млн.

По информации источника, 25-летний аргентинец сам определился с будущим и хотел перейти именно в «Манчестер Сити». Другие варианты продолжения карьеры футболист, как утверждается, не рассматривал. Сейчас Фернандес готовится пройти медицинское обследование перед оформлением трансфера в манчестерский клуб.

Энцо выступает за «Челси» с января 2023 года. За это время аргентинский полузащитник успел провести в составе лондонской команды 170 матчей во всех турнирах. На его счету 31 забитый мяч и 30 результативных передач.

Таким образом, Фернандес близок к завершению выступлений за «Челси», куда перебрался в начале 2023 года. Теперь аргентинец продолжит карьеру в «Манчестер Сити», который готов заплатить за него сумму свыше £125 млн.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в €100 млн.